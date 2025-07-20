ТЦ, рестораны и аквапарк: российские туристы поделились мнением о новом северокорейском курорте

Напомним, что решение об открытии туристической зоны Вонсан-Кальма приняло национальное управление по туризму КНДР. Однако причины такого вердикта до сих пор остаются неизвестными. Согласно одной из версий, это могло произойти в результате некий выводов аналитиков. Те, вероятно, посчитали, что курорт сначала необходимо доработать. Только вот в какой именно области пока тоже не сообщается.