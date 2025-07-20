ТЦ, рестораны и аквапарк: российские туристы поделились мнением о новом северокорейском курорте

Первые российские туристы, которые посетили курорт в Северной Корее, рассказали о том, как прошел их отдых и поделились своими впечатлениями. По словам путешественников, особенно их поразили отношение местных работников, а также условия поездки в КНДР.
В настоящее время построенный в городе Вонсан курорт напоминает настоящий сад мирового уровня, отмечают российские туристы. В населенном пункте уже возведено 400 зданий, а одновременно на отдых могут приехать порядка 20 тысяч посетителей.
Пока город-сад занимает 4-х метровый участок пляжа. Он оснащен торговыми центрами, ресторанами, отелями и даже открытым аквапарком. Там же, всего лишь в километре от курорта, находится новый аэропорт под названием «Кальма». Сообщается, что все дороги для автомобилей в населенном пункте оснащены новым асфальтом, а прибывающим в обязательном порядке делают ПЦР-тест.
Пляж на северокорейском курорте. Фото: Марьяна Захарова.
Особого внимания заслужили и отели, внутри которых есть все для комфортного отдыха. Так, к примеру, в холодильниках можно найти местные варианты «Дюшесов» и «Буратин». Путешественники рассказывают, что бутылки прохладительных напитков очень даже похожи на российские. Сам персонал на курорте подчеркнуто доброжелательный. В городе также есть бильярдные залы, магазины и рестораны.
Напомним, что решение об открытии туристической зоны Вонсан-Кальма приняло национальное управление по туризму КНДР. Однако причины такого вердикта до сих пор остаются неизвестными. Согласно одной из версий, это могло произойти в результате некий выводов аналитиков. Те, вероятно, посчитали, что курорт сначала необходимо доработать. Только вот в какой именно области пока тоже не сообщается.
Как KP.RU писал ранее, с 1 июля курорт открыт для внутренних туристов. А 7 июля туда отправилась первая группа российских отдыхающих. Известно, что авиатуры с отдыхом на курорте Вонсан-Кальма рассчитаны на восемь дней и семь ночей.
Так, к примеру, Владивосток предлагает три туристических пакета: один в июле и два в августе. Стоимость — около 1800 долларов. Путешественники вылетят из Пхеньяна в Вонсан, проведут там четыре ночи и посетят близлежащий горнолыжный курорт Масикрёнг.