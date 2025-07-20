Российские военные ликвидируют колонны бронетехники Североатлантического альянса при наступлении в Днепропетровской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«“Отважные” громят колонны НАТОвской бронетехники, наступая в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Военкоры показали соответствующие кадры.
Кроме того, они уточнили, что технику противника уничтожают уральские разведчики 90 дивизии группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что под Днепропетровском под удар попал аэродром, на котором Вооружённые силы Украины размещали свои вертолёты.
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