Будущие медики Дальнегорска получили поддержку от губернатора

Из 22 будущих медиков половина получила красные дипломы, к тому же все девушки уже успели зарекомендовать себя во время практики. Более того, молодые специалисты блестяще прошли независимую аккредитацию в медучреждениях других городов Приморья, доказав высокий уровень своего образования.