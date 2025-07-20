Будущие медики Дальнегорска получили поддержку от губернатора

В приморском городе Дальнегорске состоялся первый выпуск медсестер местного медицинского колледжа. Поздравить молодых специалистов приехал лично глава региона Олег Кожемяко, который не только отметил успехи выпускников, но и поделился важными планами по их поддержке.
Из 22 будущих медиков половина получила красные дипломы, к тому же все девушки уже успели зарекомендовать себя во время практики. Более того, молодые специалисты блестяще прошли независимую аккредитацию в медучреждениях других городов Приморья, доказав высокий уровень своего образования.
Особые перспективы открываются перед выпускниками благодаря поддержке краевых властей. Губернатор заверил, что разберется с предоставлением служебного жилья. Кроме того, в городе стартует строительство арендного жилья со специальным условием: после семи лет работы в местных медучреждениях оно может перейти в собственность медиков.
Профессиональное будущее молодых специалистов выглядит уверенно. Их приход в больницы и поликлиники не только укрепит кадровый состав, но и значительно повысит качество медицинского обслуживания для всех жителей.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в многопрофильном стационаре приморского города Артем успешно прооперировали 43-летнюю местную жительницу, которая страдала от серьезных проблем со здоровьем.