Россиянам рассказали, как уберечь себя от утечки данных: подробности

В случае взлома профиля в соцсетях или мессенджерах необходимо: установить новый надежный пароль, активировать двухэтапную аутентификацию, проверить список активных устройств и удалить подозрительные. В МВД подчеркивают, что соблюдение базовых правил кибербезопасности значительно снижает риски: необходимо использовать все доступные средства защиты в онлайн-сервисах, избегать взаимодействия с подозрительными ссылками и вложениями, а также никогда не разглашать конфиденциальные данные и коды доступа третьим лицам.