Россиянам рассказали, как уберечь себя от утечки данных: подробности

В МВД пояснили, что у пострадавших от мошенников граждан есть критически важный первый — «золотой час» для активных действий, позволяющих снизить ущерб.
Сотрудники ведомства подробно разъяснили порядок действий в различных критических ситуациях.
«Когда человек скомпрометировал свои учетные записи, устройства, аккаунты в онлайн-сервисах, у него тоже есть “золотой час”, чтобы минимизировать последствия», — следует из сообщения управления МВД по борьбе с киберпреступностью в Telegram-канале.
Эксперты используют термин «золотой час», заимствованный из медицинской практики, где он обозначает критически важный период сразу после травмы или заболевания, когда предпринятые меры дают максимальный эффект.
В контексте кибербезопасности это понятие означает, что первые 60 минут после обнаружения утечки данных или взлома аккаунта являются наиболее важными для минимизации ущерба.
По данным ведомства, пострадавшим от кибермошенников следует предпринять следующие действия.
При взломе банковского аккаунта срочно заблокируйте счета, смените пароль и сообщите в банк данные мошенников. Параллельно необходимо проинформировать близких о потенциальной угрозе для их финансовой безопасности.
При компрометации аккаунта на государственных сервисах нужно немедленно сменить пароль и сообщить о взломе в службу поддержки. Дополнительно необходимо зафиксировать факт взлома в полиции, предоставив все имеющиеся данные о происшествии.
При получении доступа мошенниками к мобильному номеру следует незамедлительно обратиться в контактный центр вашего оператора связи и заблокировать SIM-карту.
В случае взлома профиля в соцсетях или мессенджерах необходимо: установить новый надежный пароль, активировать двухэтапную аутентификацию, проверить список активных устройств и удалить подозрительные. В МВД подчеркивают, что соблюдение базовых правил кибербезопасности значительно снижает риски: необходимо использовать все доступные средства защиты в онлайн-сервисах, избегать взаимодействия с подозрительными ссылками и вложениями, а также никогда не разглашать конфиденциальные данные и коды доступа третьим лицам.
Накануне заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил россиян о новой схеме мошенничества под видом смены кода домофона.