Более 20 поездов в Крым и обратно задерживаются из-за последствий атаки БПЛА ВСУ

Аналогичная задержка около одиннадцати часов зафиксирована на маршруте Феодосия — Москва у поезда № 163/164. Поезд № 473/474 из Симферополя в Смоленск также задерживается на одиннадцать часов. Маршруты Севастополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Санкт-Петербург имеют задержки в семь и около одиннадцати часов соответственно. Поезда из Евпатории и Севастополя в Москву опаздывают на семь и пять с половиной часов. Кроме того, поезд из Симферополя в Пермь № 1 41/142, отправляющийся 19 июля, идёт с задержкой в три с половиной часа.