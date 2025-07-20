Более 20 поездов в Крым и обратно задерживаются из-за последствий атаки БПЛА ВСУ

Поезда, направляющиеся в Крым, столкнулись с задержками от часа до десяти с половиной часов. Так, поезд № 17/18 Москва — Симферополь задерживается на восемь часов, № 67/68 — на десять с половиной часов. Из Санкт-Петербурга до Симферополя поезд № 177/178 идёт с опозданием в семь часов, а до Севастополя №⅞ — четыре часа.
Время ожидания на маршруте Москва — Севастополь для поезда № 91/92 составляет четыре с половиной часа. На направлениях Москва — Феодосия и Москва — Евпатория задержки достигают примерно трёх и двух с половиной часов соответственно. Поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию № 179/180 опаздывает на два часа. Также с опозданием идут поезда из Москвы и Смоленска до Симферополя, где задержки составляют от одного до полутора часов.
В обратном направлении, из Крыма в разные города, задержки достигают одиннадцати часов. Так, поезда из Симферополя в Москву, включая № 17/18 и № 27/28, задерживаются на семь и одиннадцать часов соответственно, а также около одиннадцати часов опаздывают № 167/168. Поезд № 97/98, отправляющийся из Симферополя 19 июля, ожидает прибытия с четырёхчасовым опозданием.
Аналогичная задержка около одиннадцати часов зафиксирована на маршруте Феодосия — Москва у поезда № 163/164. Поезд № 473/474 из Симферополя в Смоленск также задерживается на одиннадцать часов. Маршруты Севастополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Санкт-Петербург имеют задержки в семь и около одиннадцати часов соответственно. Поезда из Евпатории и Севастополя в Москву опаздывают на семь и пять с половиной часов. Кроме того, поезд из Симферополя в Пермь № 1 41/142, отправляющийся 19 июля, идёт с задержкой в три с половиной часа.
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:55 мск.
Напомним, примерно в 10:00 по московскому времени 12 поездов, связанных с Крымом, начали курсировать по маршруту с отклонениями от расписания. Причиной стало повреждение контактной сети, которое произошло после падения обломков беспилотника в Ростовской области.