После падения обломков БПЛА в Зеленограде загорелись две машины

Машины, горящие после атаки дронов ВСУ в Зеленограде. Видео © Telegram / SHOT.
На место прибыли пожарные расчёты. Открытое пламя удалось быстро локализовать, дальнейшего распространения огня не допущено. Информации о пострадавших нет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На местах падения дронов работают специалисты экстренных служб. В то же время план «Ковёр» был введён в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.
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