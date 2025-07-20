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После падения обломков БПЛА в Зеленограде загорелись две машины

В одном из микрорайонов Зеленограда произошло возгорание как минимум двух легковых автомобилей в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Машины, горящие после атаки дронов ВСУ в Зеленограде. Видео © Telegram / SHOT.

На место прибыли пожарные расчёты. Открытое пламя удалось быстро локализовать, дальнейшего распространения огня не допущено. Информации о пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников ВСУ, которые летели на Москву. На местах падения дронов работают специалисты экстренных служб. В то же время план «Ковёр» был введён в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский.

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