В ГД рекомендовали поправки о блокировке фильмов за дискредитацию ценностей

Согласно инициативе, блокировкой должны будут заниматься владельцы сайтов, имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в сутки, и социальных сетей с доступом свыше 500 тыс. пользователей за тот же период. На исполнение соответствующего требования Роскомнадзора им предоставят 24 часа. В противном случае ресурсам будет грозить штраф или блокировка.