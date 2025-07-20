В ГД рекомендовали поправки о блокировке фильмов за дискредитацию ценностей

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал одобрить поправки о блокировке доступа на интернет-площадках к произведениям, в которых дискредитируются традиционные российские духовно-нравственные ценности. Таблица соответствующих изменений представлена в базе нижней палаты парламента РФ.
Речь идет о законопроекте, расширяющем перечень оснований для отказа в прокатном удостоверении на фильмы, которые, по мнению Минкульта, дискредитируют духовно-нравственные ценности. Автором поправок стал первый заместитель комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Согласно инициативе, блокировкой должны будут заниматься владельцы сайтов, имеющих аудиторию более 100 тыс. пользователей в сутки, и социальных сетей с доступом свыше 500 тыс. пользователей за тот же период. На исполнение соответствующего требования Роскомнадзора им предоставят 24 часа. В противном случае ресурсам будет грозить штраф или блокировка.
Указанный законопроект был ранее принят в первом чтении. В тексте проекта ко второму чтению предполагается, что в случае его утверждения документ вступит в силу 1 марта 2026 года.
Напомним, в октябре замглавы комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал прививать правильные ценности о семье и многодетности через телевидение и кино. В беседе с aif.ru он отметил, что следует работать над созданием образа счастливой многодетной семьи.