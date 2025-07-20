Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РВ»: бывшие солдаты ВСУ уничтожают технику НАТО и украинскую пехоту в ДНР

В частности, ликвидированы украинский командный пункт, БМП Bradley и бронемашина MaxxPro.

Источник: Аргументы и факты

Перешедшие на сторону Российской Федерации солдаты Вооружённых сил Украины ликвидируют технику Североатлантического альянса и украинскую пехоту в боях на красноармейском участке совместно с военными РФ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Так, вместе с российскими военнослужащими экс-солдаты ВСУ уничтожили пикап противника в районе населённого пункта Дачное; командный пункт в Молодецком, а также пункт воздушной разведки в населённом пункте Новоподгородное.

«Пикап в населённом пункте Новопавловка; боевая бронемашина HMMWV в районе населённого пункта Муравка; блиндаж националистов в районе Новосергеевки; фургон в населённом пункте Новопавловка. БМП Bradley в районе Орехово; миномёт в населённом пункте Новоподгородное; боевая бронемашина MaxxPro в районе Новопавловки», — говорится в сообщении.

Ранее военкоры заявили, что российские военные ликвидируют колонны бронетехники Североатлантического альянса при наступлении в Днепропетровской области.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше