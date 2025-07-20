Перешедшие на сторону Российской Федерации солдаты Вооружённых сил Украины ликвидируют технику Североатлантического альянса и украинскую пехоту в боях на красноармейском участке совместно с военными РФ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Так, вместе с российскими военнослужащими экс-солдаты ВСУ уничтожили пикап противника в районе населённого пункта Дачное; командный пункт в Молодецком, а также пункт воздушной разведки в населённом пункте Новоподгородное.
«Пикап в населённом пункте Новопавловка; боевая бронемашина HMMWV в районе населённого пункта Муравка; блиндаж националистов в районе Новосергеевки; фургон в населённом пункте Новопавловка. БМП Bradley в районе Орехово; миномёт в населённом пункте Новоподгородное; боевая бронемашина MaxxPro в районе Новопавловки», — говорится в сообщении.
Ранее военкоры заявили, что российские военные ликвидируют колонны бронетехники Североатлантического альянса при наступлении в Днепропетровской области.