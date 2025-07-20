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Момент уничтожения дрона над Зеленоградом попал на видео

Момент уничтожения дронов ВСУ в небе над Зеленоградом попал на видео. Кадры опубликовал SHOT.

Источник: Life.ru

Уничтожение дронов над Зеленоградом. Видео © SHOT.

Напомним, ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА в Зеленограде загорелись два автомобиля. Пожарные оперативно локализовали возгорание. Также, предварительно, в одном из многоэтажных жилых домов выбило несколько оконных стёкол. О пострадавших в результате налёта украинских дронов не сообщается. Всего было уничтожено 15 БПЛА, летевших на Москву.

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