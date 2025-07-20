Момент уничтожения дрона над Зеленоградом попал на видео

Уничтожение дронов над Зеленоградом. Видео © SHOT.
Напомним, ранее сообщалось, что после падения обломков БПЛА в Зеленограде загорелись два автомобиля. Пожарные оперативно локализовали возгорание. Также, предварительно, в одном из многоэтажных жилых домов выбило несколько оконных стёкол. О пострадавших в результате налёта украинских дронов не сообщается. Всего было уничтожено 15 БПЛА, летевших на Москву.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше