В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Ограничения ввели в 0.37 мск.
«Шереметьево». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", — написал Кореняко в Telegram-канале.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту «Шереметьево», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения ввели в 0.37 мск.
«Шереметьево». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", — написал Кореняко в Telegram-канале.