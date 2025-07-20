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В Шереметьево сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту «Шереметьево», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

Ограничения ввели в 0.37 мск.

«Шереметьево». Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", — написал Кореняко в Telegram-канале.