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ПВО уничтожила еще пару беспилотников, летевших на Москву

Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на Москву, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Системы ПВО нейтрализовали два БПЛА, следовавших на Москву.

Подразделения ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Отражено нападение еще одного беспилотника, атаковавшего столицу», — написал он.

Позднее градоначальник уточнил о ликвидации дополнительного БПЛА.

Накануне движение составов южного направления было нарушено из-за инцидента на перегоне Лихая — Замчалово (Ростовская область). Как информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, причиной стало падение беспилотника на контактную линию, вызвавшее отключение электроэнергии на участке железной дороги. Максимальные задержки затронули курортные маршруты: поезд в Анапу опаздывает на 12 часов, в Адлер — на 10. Составы до Ейска и Симферополя задерживаются на 6,5 и 5 часов соответственно. Пассажиры сообщают о длительных простоях и движении с частыми остановками.

ОАО «РЖД» развернуло на станциях Ростов-Главный, Лихая и Каменская пункты выдачи питьевой воды и сухпайков. Подача электричества на поврежденном участке восстановлена, однако аварийные работы продолжаются. Компания предупредила о возможных дополнительных задержках и рекомендовала уточнять расписание.

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