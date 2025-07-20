ПВО уничтожила еще пару беспилотников, летевших на Москву

Системы ПВО нейтрализовали два БПЛА, следовавших на Москву.
Подразделения ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
«Отражено нападение еще одного беспилотника, атаковавшего столицу», — написал он.
Позднее градоначальник уточнил о ликвидации дополнительного БПЛА.
Накануне движение составов южного направления было нарушено из-за инцидента на перегоне Лихая — Замчалово (Ростовская область). Как информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, причиной стало падение беспилотника на контактную линию, вызвавшее отключение электроэнергии на участке железной дороги. Максимальные задержки затронули курортные маршруты: поезд в Анапу опаздывает на 12 часов, в Адлер — на 10. Составы до Ейска и Симферополя задерживаются на 6,5 и 5 часов соответственно. Пассажиры сообщают о длительных простоях и движении с частыми остановками.
ОАО «РЖД» развернуло на станциях Ростов-Главный, Лихая и Каменская пункты выдачи питьевой воды и сухпайков. Подача электричества на поврежденном участке восстановлена, однако аварийные работы продолжаются. Компания предупредила о возможных дополнительных задержках и рекомендовала уточнять расписание.