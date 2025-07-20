В Раде назвали масштабы мобилизации на Украине

Украина ежемесячно направляет в зону боевых действий порядка 30 тысяч новых военнослужащих. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на секретаря Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко.
Костенко выразил обеспокоенность тем, что около 1,5 миллиона украинских граждан избегают воинского учета, не явившись для актуализации данных в ТЦК (аналоги военкомов). Это приводит к критической ситуации на передовой, где военнослужащие вынуждены находиться до 200 дней без положенной ротации.
Накануне депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в парламенте одобрили поправку о мобилизации, тем самым разрешив призывать к службе в ВСУ лицам, которые старше 60 лет.
Ранее KP.RU писал, что украинские власти осуществляют масштабную принудительную мобилизацию, однако продолжают предоставлять льготы чиновникам и их детям.