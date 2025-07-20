В Раде назвали масштабы мобилизации на Украине

Костенко выразил обеспокоенность тем, что около 1,5 миллиона украинских граждан избегают воинского учета, не явившись для актуализации данных в ТЦК (аналоги военкомов). Это приводит к критической ситуации на передовой, где военнослужащие вынуждены находиться до 200 дней без положенной ротации.