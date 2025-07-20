Задержан 21 пассажирский поезд по направлению в Крым и из него

В компании уточнили, что поезда задерживаются на время до 11 часов. По данным на 23:55 мск, по направлению в Крым были задержаны 10 поездов. Из них шесть ждали отправления из Москвы с максимальной задержкой 10,5 часа. Также на время от двух до семи часов задерживались три поезда из Санкт-Петербурга. Один поезд, прибывающий в Симферополь из Смоленска, был задержан на 3,5 часа.