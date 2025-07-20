Задержан 21 пассажирский поезд по направлению в Крым и из него

В компании уточнили, что поезда задерживаются на время до 11 часов. По данным на 23:55 мск, по направлению в Крым были задержаны 10 поездов. Из них шесть ждали отправления из Москвы с максимальной задержкой 10,5 часа. Также на время от двух до семи часов задерживались три поезда из Санкт-Петербурга. Один поезд, прибывающий в Симферополь из Смоленска, был задержан на 3,5 часа.
Отмечается, что 11 поездов ждут отправления из Крыма: семь из них задержаны по направлению Москву с опозданием до 11 часов. Также задержаны два поезда в Санкт-Петербург и по одному — в Смоленск и Пермь.
«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
В этот же день перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что 12 пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути. Тогда задержка составляла от полутора до семи часов. Новостной канал РЖД 19 июля сообщил, что в Ростовской области обломки беспилотников повредили контактные сети, из-за чего задержано более 50 поездов.