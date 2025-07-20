Глава IT-компании в США оказался в центре скандала из-за объятий с подчиненной

Скандал разгорелся после того, как вирусное видео с концерта группы Coldplay в Массачусетсе попало в сеть. На кадрах видно, как Энди Байрон, находящийся в официальном браке, обнимает свою коллегу — директора по персоналу Кристин Кэбот, которая также состоит в браке. Оба были выведены на большой экран стадиона во время исполнения одной из песен, после чего поспешили скрыть лица. По данным The New York Post, ролик за несколько дней собрал около 50 миллионов просмотров и вызвал широкий общественный резонанс в США.