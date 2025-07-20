Глава IT-компании в США оказался в центре скандала из-за объятий с подчиненной

На концерте Coldplay на экране показали обнимающихся женатого Байрона и замужнюю Кристин Кэбот Энди Байрон со своей коллегой Фото: Сайт «Российская газета».
Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отпуск после публичного скандала, связанного с личными отношениями с сотрудницей. Об этом сообщила сама компания в официальном заявлении, сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на CNN.
«Ожидается, что наши лидеры установят стандарты как в поведении, так и в подотчетности», — говорится в заявлении Astronomer. Руководство компании также подтвердило, что инициировано внутреннее расследование обстоятельств инцидента.
Скандал разгорелся после того, как вирусное видео с концерта группы Coldplay в Массачусетсе попало в сеть. На кадрах видно, как Энди Байрон, находящийся в официальном браке, обнимает свою коллегу — директора по персоналу Кристин Кэбот, которая также состоит в браке. Оба были выведены на большой экран стадиона во время исполнения одной из песен, после чего поспешили скрыть лица. По данным The New York Post, ролик за несколько дней собрал около 50 миллионов просмотров и вызвал широкий общественный резонанс в США.
Как уточняет источник, Кристин Кэбот замужем за руководителем алкогольной компании Эндрю Кэботом и недавно приобрела с ним дом в городе Paradise, штат Нью-Гэмпшир. Пара воспитывает двоих детей.