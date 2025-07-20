Не задушить всех вокруг: парфюмер объяснила, как правильно наносить арабские духи

По ее словам, очень важна интенсивность нанесения. Арабские духи лучше использовать в минимальных количествах, иначе шлейф может вызвать негативную реакцию. Лучше всего наносить аромат точечно, например, палочкой на чистую кожу. А вот на одежду арабские духи наносить не стоит. Они часто бывают на масляной основе и могут оставить пятна на одежде.