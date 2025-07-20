Не задушить всех вокруг: парфюмер объяснила, как правильно наносить арабские духи

Арабские духи славятся своей стойкостью и насыщенностью. Но если переборщить с количеством, аромат может стать слишком навязчивым и даже вызвать головную боль у окружающих. Почему так происходит и как правильно использовать восточный парфюм, KP.RU объяснила парфюмер Екатерина Сиордия.
— В жарких восточных странах люди привыкли к тяжелым и интенсивным запахам. Именно поэтому русскому человеку, которому больше присущи легкие, травянисто-свежие и фруктовые запахи, такие ароматы могут показаться излишне тяжелыми и плотными, — рассказала Сиордия.
По ее словам, очень важна интенсивность нанесения. Арабские духи лучше использовать в минимальных количествах, иначе шлейф может вызвать негативную реакцию. Лучше всего наносить аромат точечно, например, палочкой на чистую кожу. А вот на одежду арабские духи наносить не стоит. Они часто бывают на масляной основе и могут оставить пятна на одежде.
— Из-за высокой концентрации плотных древесно-амбровых компонентов арабский парфюм такой стойкий. В нем используются в основном базовые парфюмерные ноты, — добавила парфюмер.