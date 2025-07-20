Костенко: назначение Умерова главой СНБО обеспечит статус для переговоров

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко выразил мнение, что Зеленский утвердил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова секретарём СНБО для того, чтобы «обеспечить его статусом» для переговоров с Российской Федерацией.
Высказывание прозвучало в интервью украинской радиостанции NV.
«Я думаю, ему таким образом дали статус для того, чтобы он дальше занимался переговорами, чтобы это не был просто человек без должности. Он будет дальше заниматься переговорами, поэтому и дали эту должность», — сказал он.
Костенко уточнил, что, по его мнению, на посту министра следует уделять внимание вопросам, касающимся обороны. Кроме того, министру всегда следует быть на месте.
«Но Рустем привлекался офисом Зеленского для ведения переговоров в Турции. Он когда-то учился в Турции, у него там близкие отношения, как я понимаю, с Турцией», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что Умеров возглавил секретариат Совета национальной безопасности и обороны Украины.