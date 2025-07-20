Скандал на концерте Coldplay: гендиректор IT-компании попался на измене с подчиненной

Видео завирусилось в Сети и только тогда все встало на свои места. Парочкой оказались Энди Байрон и директор по персоналу компании Astronomer Кристин Кэбот. А в это время гендиректора американской организации, не зная ничего о его личной жизни, дома ждали жена и дети.