Скандал на концерте Coldplay: гендиректор IT-компании попался на измене с подчиненной

Генеральный директор IТ-компании Astronomer из США, которая специализируется на решениях для обработки данных, Энди Байрон ушел в отпуск после скандала на концерте известной рок-группы Coldplay. А именно из-за видео, на котором он стоял в обнимку со своей подчиненной, будучи при этом женатым.
Как указывается в материале Newsweek, Байрон не соответствует стандартам компании в области поведения и ответственности. В ближайшее время, вероятно, Astronomer начнет искать на должность гендиректора нового специалиста.
Как KP.RU писал ранее, скандал с Байроном произошел накануне. Так называемая kiss-cam (камера поцелуев) задержалась на обнимавшейся парочке, которая очень странно себя повела. Мужчина вдруг отбросил пассию и сбежал от нее, а женщина лишь успела прикрыть лицо руками.
Видео завирусилось в Сети и только тогда все встало на свои места. Парочкой оказались Энди Байрон и директор по персоналу компании Astronomer Кристин Кэбот. А в это время гендиректора американской организации, не зная ничего о его личной жизни, дома ждали жена и дети.