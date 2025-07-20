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Депутат сообщил об очередной индексации с 1 октября

Пенсии военных пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Пенсии военных пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,6% с 1 октября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, с 1 октября денежное содержание действующих военнослужащих, используемое для расчета пенсий уволенных по выслуге, повышается на 7,6%. В аналогичном размере индексируются выплаты всем военным пенсионерам, а также сотрудникам Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдъегерской связи, поскольку их пенсии напрямую зависят от совокупных окладов по званию и должности.

Депутат отметил, что изначально планировалось повышение лишь на 4,5%, однако после уточнения макроэкономических прогнозов и инфляционных показателей был принят закон, закрепляющий рост военных пенсий до 7,6% с 1 октября.

Фактически норма уже действует на уровне федерального закона, ожидается лишь постановление правительства РФ, формально фиксирующее обновленные оклады в документах подведомственных министерств, отметил депутат.

Парламентарий уточнил, что повышение на 7,6% распространяется на всех получателей пенсий силовых ведомств, включая бывших военнослужащих Минобороны (уволенных по выслуге, здоровью или сокращению), а также сотрудников внешней разведки, прокуратуры и СК, если их пенсии рассчитываются по военным нормам.

Индексация также коснется получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца, назначенных по военной линии. Перерасчет произведут автоматически отделения Социального фонда России после утверждения новых окладов и передачи данных ведомствами, пояснил Говырин.

Депутат добавил, что прибавка составит ровно 7,6% от текущего размера пенсии при условии закрепления этого значения в постановлении. Формула расчета: текущая сумма × 1,076.

По данным Говырина, перерасчет действует с 1 октября, и выплаты за этот месяц поступят единовременно (возможно, с задержкой), но к концу года пенсии восстановят покупательную способность, утраченную из-за инфляции.

Читайте материал: В Госдуме объяснили, кому повысят пенсии с 1 августа.

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