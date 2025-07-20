В Белгородской области арестовали экс-главу управления строительства за растрату

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, среди которых фигурировали Алексей Сошников и его подчиненные. Прокуроры установили, что объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности, а государству был нанесен значительный ущерб из-за нерационального использования бюджетных средств. По этому делу ранее были арестованы и другие должностные лица и предприниматели.