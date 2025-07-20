Российского писателя Олега Роя внесли в базу «Миротворец»

Согласно информации, размещенной на сайте, писателя обвиняют в участии в мероприятиях, целью которых была героизация лиц, причастных к военным преступлениям, совершавших убийства мирных жителей Украины и разрушение украинских городов и сел. Также отмечается его вовлеченность в российские пропагандистские акции. Помимо этого, Рой фигурирует как соучастник действий российской власти, квалифицируемых как преступления против Украины и ее граждан.