Немецкий боец-модель из Чечни одержал первую победу в UFC

Дулатов известен не только своими спортивными достижениями, но и карьерой в модной индустрии. В 2018 году он вошел в топ-10 лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue и заключил контракт с брендом Versace. В профессиональных боях Дулатов показывает впечатляющие результаты: на его счету 13 досрочных побед и всего одно поражение, которое он потерпел в дебютном поединке.