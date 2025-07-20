Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потерпел ряд поражений во внешней политике, в особенности — на Ближнем Востоке и в попытках урегулировать украинский конфликт. Такое мнение выразили американские эксперты.
Так, бывший дипломат Джеймс Джатрас считает, что, хотя глава Белого дома и попытался внедрить новые подходы для завершения конфликта на Украине, теперь в своей политике он все больше напоминает своего предшественника Джо Байдена.
— В отношении Киева он скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить РФ заключить перемирие по типу Минского соглашения, — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
Бывший исполнительный директор вашингтонского «Евразия-Центра» и подполковник в отставке Эрл Расмуссен уверен, что стремление Трампа продолжать военную помощь Украине не будет способствовать остановке конфликта.
— Продолжение поддержки конфликта на Украине не является хорошим шагом, — отметил он.
Сделка по поставкам систем Patriot Украине позволила раскрыть планы Дональда Трампа, которые направлены на срыв инициативы России по урегулированию украинского конфликта, написало немецкое издание Berliner Zeitung. Глава Белого дома, не сумев переиграть российского лидера Владимира Путина, решил использовать тактику угроз, обещая поднять тарифы, но вряд ли добьется успеха.