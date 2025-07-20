В Роспотребнадзоре назвали полезные альтернативы торту

В Международный день торта в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали РИА Новости о полезных альтернативах традиционным сладостям: ягоды и фрукты, орехи, чиа-пудинг, греческий йогурт с медом.
В ведомстве призвали помнить о важности здоровья и сбалансированного рациона, а также выбрать для праздника полезные замены классическим десертам.
Отмечается, что фруктово-ягодные продукты не только удовлетворяют тягу к сладкому, но и насыщают организм витаминами и минералами. Они содержат клетчатку, необходимую для пищеварения. Ценным источником полезных жиров и белка служат орехи — они способствуют насыщению и придают энергию.
В Роспотребнадзоре дополнили, что альтернативой торту может стать чиа-пудинг. Семена чиа, замоченные в молоке или растительном напитке, образуют полезную основу для сладкого десерта.
Также предлагается обратить внимание на греческий йогурт — он богат белком и пробиотиками. Добавление меда или фруктов превращает его в полноценную замену привычным десертам, отметили специалисты.
Снижение потребления сахара помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и улучшает общее состояние здоровья, уточнили в ведомстве. Это также способствует восстановлению баланса кальция и витаминов группы В, нормализации веса, улучшению состояния кожи и повышению энергетического уровня.
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