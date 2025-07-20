В Роспотребнадзоре назвали полезные альтернативы торту

Отмечается, что фруктово-ягодные продукты не только удовлетворяют тягу к сладкому, но и насыщают организм витаминами и минералами. Они содержат клетчатку, необходимую для пищеварения. Ценным источником полезных жиров и белка служат орехи — они способствуют насыщению и придают энергию.