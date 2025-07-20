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Друг Петра Яна отправил в жесточайший нокаут экс-бойца UFC. Видео

Российский боец Ильяс Хамзин из команды «Архангел Михаил» одержал досрочную победу над бывшим участником UFC Алексом Оливейрой на турнире Karate Combat, который прошел в Майами. Об этом сообщили в пресс-службе RCC.

Ильяс Хамзин отправил соперника в нокдаун в первом раунде.

Российский боец Ильяс Хамзин из команды «Архангел Михаил» одержал досрочную победу над бывшим участником UFC Алексом Оливейрой на турнире Karate Combat, который прошел в Майами. Об этом сообщили в пресс-службе RCC.

По информации организаторов, поединок завершился уже в первом раунде после серии точных ударов со стороны Хамзина. «Ильяс жестко сначала оформил нокдаун, а затем провел добивание», — говорится telegram-канале RCC.

Судья был вынужден остановить поединок. После боя Ильяс обратился к фанатам и менеджменту Karate Combat на английском языке и обозначил желание подраться за титул чемпиона.