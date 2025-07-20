Дмитрий Маликов доказал, что путешествия во времени возможны, показав коллаж со своими фото

В своём посте Маликов представил сравнение кадров из клипов «Выпью до дна» и «Вне времени», между которыми 30 лет разницы. Подписчики отметили, что за это время внешность артиста практически не изменилась.
«Кроме пробора на другую сторону не изменилось ничего!», — комментируют поклонники.
Дмитрий Маликов уже около сорока лет выступает на эстраде. За это время он создал около двух сотен композиций, многие из которых стали хитами. К слову, супруга Дмитрия Маликова, Елена, также выглядит значительно моложе своего возраста. У пары двое детей: взрослая дочь Стефания и семилетний сын Марк.
Ранее пластический хирург заявил, что Маликов сделал липосакцию подбородка, шеи и овала лица. При этом он отметил, что певец не подвергался множественным операциям по улучшению своего внешнего вида.