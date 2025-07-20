Дмитрий Маликов доказал, что путешествия во времени возможны, показав коллаж со своими фото

Дмитрий Маликов уже около сорока лет выступает на эстраде. За это время он создал около двух сотен композиций, многие из которых стали хитами. К слову, супруга Дмитрия Маликова, Елена, также выглядит значительно моложе своего возраста. У пары двое детей: взрослая дочь Стефания и семилетний сын Марк.