Эксперт рассказал, что будет, если проглотить осу

«Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям. Поэтому здесь можно ее просто прибить, но если прибивать не хочется, можно взять пустой стакан, накрыть ее, когда она будет сидеть на стене. Все-таки осы летают не так быстро, как мухи. Под него подвести какой-нибудь листочек бумаги или что-то плоское, и вытряхнуть ее в окно, и все», — рассказал Марьинский.