WSJ: США изменили порядок передачи систем Patriot в Европу ради Украины

Соединённые Штаты решили в первую очередь направлять свои системы ПВО Patriot государствам, которые поставляют их Украине, сообщает The Wall Street Journal.
В публикации указано, что Вашингтон отдал предпочтение Германии перед Швейцарией. США разрешили Берлину передать Киеву две зенитные системы.
«По мере согласия других стран отправлять свои комплексы Patriot на Украину, администрация Трампа будет корректировать планы будущих поставок, приоритезируя этих союзников», — отмечается в материале.
Согласно изданию, ускорение передачи Patriot ВСУ «через переориентацию американского производства» в ФРГ соответствует обещанию президента США Дональда Трампа заставить союзников по НАТО оплачивать дополнительное вооружение.
Напомним, Трамп заявлял, что европейские страны будут закупать вооружение у Вашингтона для последующей отправки в Украину.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новую схему поставок вооружений, подчеркнул её коммерческую природу.
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