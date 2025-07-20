Стало известно насколько и когда проиндексируют пенсии военных пенсионеров в РФ

С 1 октября 2025 года в России проиндексируют пенсии для военных пенсионеров на 7,6%. Об этом РИА Новостям заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности», — уточнил спикер.
Говырин рассказал, что изначально планировалось повысить эти соцвыплаты только на 4,5%. Но, в связи с уточнением макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий, в этом году принят и подписан новый закон.
Повышение пенсий на 7,6% применится ко всем лицам, которые получали пенсионное обеспечение по линии силовых ведомств. В их числе, к примеру, экс-военные Минобороны РФ, уволенные со службы по выслуге лет, по состоянию здоровья или сокращению штатов и другие.
«На практике перерасчет будет произведен автоматически органами Соцфонда РФ после утверждения обновленных окладов и внесения соответствующих данных ведомствами», — подчеркнул депутат.
Как KP.RU писал ранее, объем уплаченных страховых взносов влияет на размер пенсии больше, чем длительность трудового стажа. Россияне, которые работали официально, но за небольшую зарплату, по действующей в стране пенсионной системе будут получать пенсию объективно меньше тех, у кого стаж меньше, но высокий официальный доход.