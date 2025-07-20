Кинолог предупредил об опасностях, связанных со сдачей собаки в аренду

По мнению кинолога, режим дня собаки не предусматривает, чтобы она каждый день по несколько часов участвовала то в различных мероприятиях, то в фотосессиях. В идеале ее жизнь должна быть построена по одному четкому графику, соблюдать который — задача ответственного хозяина, подчеркнул Голубев. Более того, взрослые питомцы достаточно много спят, это занятие может занимать у них до 16 часов, а перегрузка пагубно скажется на самочувствии и психике животного, объяснил эксперт.