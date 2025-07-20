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На борту рейса узбекской авиакомпании родился малыш

19 июля на борту рейса HY282 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавшего по маршруту Стамбул — Ташкент, родился ребенок, сообщает Zakon.kz.

Источник: Uzbekistan Airways

По информации пресс-службы авиакомпании на страницах в соцсетях, во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды.

«К счастью, на борту находились два врача — Дильбар Шерипбаева и Дильшод Нортожиев, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По решению командира экипажа Михаила Ажгиревича самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.

«Пусть путь новорожденного, начавшийся среди облаков, будет таким же светлым и легким, как этот полет», — пожелали в авиакомпании.