На борту рейса узбекской авиакомпании родился малыш

По информации пресс-службы авиакомпании на страницах в соцсетях, во время полета у одной из пассажирок начались преждевременные роды.
«К счастью, на борту находились два врача — Дильбар Шерипбаева и Дильшод Нортожиев, которые совместно с экипажем оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
По решению командира экипажа Михаила Ажгиревича самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча, где маму с новорожденным мальчиком ждали медики. Семья была оперативно доставлена в местную клинику.
«Пусть путь новорожденного, начавшийся среди облаков, будет таким же светлым и легким, как этот полет», — пожелали в авиакомпании.