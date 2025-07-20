Финансист рассказала, кого могут лишить субсидий на оплату ЖКУ

«В данном случае процентный доход от вкладов может быть невыгоден с точки зрения получения субсидии, поскольку такие доходы включаются в общий совокупный доход семьи. Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы ее получали, но в какой-то момент перестали — есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют», — заявила Ермилова агентству «Прайм».