Финансист рассказала, кого могут лишить субсидий на оплату ЖКУ

Субсидий по ЖКУ могут лишить тех, кто имеет депозит в банке.
Россияне, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и одновременно имеющие банковские вклады, рискуют лишиться господдержки при превышении порога дохода. Об этом сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«В данном случае процентный доход от вкладов может быть невыгоден с точки зрения получения субсидии, поскольку такие доходы включаются в общий совокупный доход семьи. Это надо учитывать при подаче документов на получение субсидии. И если вы ее получали, но в какой-то момент перестали — есть вероятность, что превышен лимит. Тогда субсидию просто отменяют», — заявила Ермилова агентству «Прайм».
Она напомнила, что право на получение субсидии возникает, если расходы на ЖКУ превышают региональный лимит, который зависит от места проживания. Например, с 1 января 2025 года в Москве максимальный доход для одиноко проживающего гражданина, дающий право на субсидию, увеличился до 71 037 рублей в месяц. В среднем по России лимит составляет 22% от совокупного дохода семьи.
Ранее сообщалось, что на получение субсидий на оплату ЖКУ могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи и семьи участников СВО, если их расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода. С 1 июля 2025 года в России запланировано повышение тарифов на ЖКУ, однако возможность оформления субсидий для социально уязвимых категорий граждан сохраняется.