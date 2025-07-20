После 20 лет комы умер «спящий принц» Саудовской Аравии: подробности

Член саудовской королевской семьи принц Аль-Валид бен Халед бен Талал Аль Сауд скончался на 37-м году жизни в субботу, 19 июля. Он провел последние два десятилетия в коме после автомобильной катастрофы. Об этом сообщили в королевской канцелярии.
«Его Королевское Высочество принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд скончался. Его похороны состоятся завтра, в воскресенье», — следует из сообщения королевского двора.
За 20 лет комы принца стали называть «спящим». Хотя периодически распространявшиеся слухи о его выздоровлении не находили подтверждения.
Позднее отец покойного принца, Халед бен Талал, официально подтвердил его кончину в своем аккаунте в X. На протяжении двух десятилетий он отказывался прекращать искусственную вентиляцию легких сына, сохраняя надежду на его выход из комы. Все эти годы отец регулярно публиковал в соцсетях фото с посещений больницы, включая особые даты и праздники.
«С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына», — написал отец.
Напомним подробности того, как принц из Саудовской Аравии впал в кому.
Трагическое ДТП во время учебы в английском военном училище в 2005-м обернулось для мужчины тяжелой черепно-мозговой травмой и последующей многолетней комой. На момент трагедии принцу было 16 лет.
При этом медицинские специалисты неоднократно рекомендовали родственникам прекратить искусственную вентиляцию легких пациента. В 2015 году врачи окончательно констатировали: шансов на восстановление нет.
Однако в 2019—2020 гг. появились видео с едва заметными движениями принца — пальцами, головой. Родственники приняли это за реакцию на их голоса. Однако медики пояснили: это были лишь рефлексы, а не признаки возвращения сознания.
В июне 2025 года распространилось сенсационное видео с заявлением о выходе принца Аль-Валида из комы, однако впоследствии его признали фальшивым.
Принц Аль-Валид принадлежал к королевской династии, являясь правнуком первого монарха Саудовской Аравии Абдулазиза и внуком принца Талала. Его отец, принц Халед, представляет консервативное крыло правящей семьи, а мать — принцесса Рима — стала символом материнской преданности.
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