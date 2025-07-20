После 20 лет комы умер «спящий принц» Саудовской Аравии: подробности

Позднее отец покойного принца, Халед бен Талал, официально подтвердил его кончину в своем аккаунте в X. На протяжении двух десятилетий он отказывался прекращать искусственную вентиляцию легких сына, сохраняя надежду на его выход из комы. Все эти годы отец регулярно публиковал в соцсетях фото с посещений больницы, включая особые даты и праздники.