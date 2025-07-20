Жильцы домов, повреждённых ВСУ в Курской области, получат 195 тысяч рублей

Жители Курской области, имущество которых оказалось повреждено при атаках ВСУ, получат по 195 тыс. рублей, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Он напомнил об одном из ударов, нанесенных украинскими формированиями по Курску. По данным Хинштейна, пострадавшими в рамках указанной атаки числятся 111 человек.
«За утрату имущества, как и жители приграничья, они получили из федерального бюджета по 150 тыс. рублей. Еще по 195 тыс. рублей на каждого члена семьи (из расчета 65 тыс. рублей за три месяца) направим из областного бюджета», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что эта мера будет распространена на жителей всех домов, поврежденных от атак ВСУ, начиная с 6 августа 2024 года. Хинштейн уточнил, что выплаты получат граждане, которые покинули отселенные приграничные районы и временно лишены возможности оставаться в своих домах.
Врио губернатора отметил, что в области есть ещё 334 человека, которые нуждаются в такой поддержке.
«Деньги понадобятся людям на покупку мебели, техники и необходимых предметов быта», — добавил он.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин по просьбе Хинштейна продлил выплату в 65 тысяч рублей для вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области.