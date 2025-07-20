Жильцы домов, повреждённых ВСУ в Курской области, получат 195 тысяч рублей

Он подчеркнул, что эта мера будет распространена на жителей всех домов, поврежденных от атак ВСУ, начиная с 6 августа 2024 года. Хинштейн уточнил, что выплаты получат граждане, которые покинули отселенные приграничные районы и временно лишены возможности оставаться в своих домах.