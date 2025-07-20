Энтомолог рассказал, что будет, если случайно проглотить осу

«Самое опасное — это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», — отметил Марьинский. Его слова передает РИА Новости.