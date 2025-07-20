Миронов предложил присваивать звание «Ветеран труда»

«Наша партия предлагает восстановить федеральное звание “Ветеран труда”. Критерием для его получения должен стать трудовой стаж продолжительностью не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — заявил Миронов, его заявление цитирует РИА Новости. Он напомнил, что в советское время право на звание имели только передовые и ответственные сотрудники, получавшие положительную характеристику с производства.