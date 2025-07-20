В ГД разрабатывают проект о запрете пропаганды идеологии расчеловечивания

«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей. Она изначально имеет вид некой детской игры, но со временем это подталкивает наших детей к тому, что заставляет их отказываться от человеческой идентичности, а значит — отказываться от тех законов, которые действуют для человека: как законов юридических, так и законов природы», — сказала Буцкая агентству.