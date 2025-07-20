Аэропорт Красноярска отменил вылеты и прилеты

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропортах Москвы в аэропорту Красноярск на прилет и на вылет задерживается и отменяется ряд рейсов. Пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены всеми необходимыми услугами согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании», — подчеркнули в пресс-службе.