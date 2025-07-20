Пенсии военных пенсионеров вырастут с 1 октября

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их выплаты напрямую зависят от совокупного размера окладов по званию и должности», — уточнил парламентарий. Его слова передают РИА Новости.