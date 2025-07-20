Правнучке летчика Чкалова может грозить второе уголовное дело

Правнучке лётчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой* (признана в РФ иноагентом) может грозить дополнительное уголовное дело об уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин как эксперт по уголовному праву.
Богданову* в течение года трижды привлекали к административной ответственности по ч. 4 и ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за отсутствие маркировки в интернет-публикациях и непредоставление отчётности в уполномоченный орган.
Адвокат отметил, что для нее действительно могут наступить последствия, поскольку она длительно не соблюдает требования и игнорирует очевидные нормы, провоцируя систему для получения уголовного дела с последующим заочным обвинением и приговором.
По его словам, Богданова* может исправить положение путём добавления маркировки в публикациях и подачи отчёта (если он не представлен), чтобы минимизировать риск возбуждения уголовного дела.
Согласно судебной статистике, Богданова* не обжаловала ни один штраф.
Параллельно в отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Богданова* объявлена в международный розыск. По данным судебных документов РИА Новости, она скрылась после инкриминируемого деяния.
Поводом для возбуждения дела стало, в частности, интервью журналисту Олегу Кашину** (признан в РФ иноагентом), где она призывала к террористической деятельности.
Богданова* также включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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