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Боксёр Дюбуа после поражения в бою с Усиком пообещал вернуться

В Лондоне Усик победил Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Источник: Аргументы и факты

Британский боксёр Даниэль Дюбуа, который потерпел поражение в поединке с украинским спортсменом Александром Усиком, после боя заявил, что ещё вернётся на ринг.

Они встретились в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (IBO). Поединок проходил на стадионе Уэмбли в Лондоне.

«Я обязан отдать должное Усику. Я оставил здесь сегодня все свои силы. Не умаляю заслуг Усика, однако я еще вернусь», — сказал Дюбуа.

Усик отправил британца в нокаут в пятом раунде.

Напомним, в декабре Александр Усик во второй раз одержал победу над британским боксёром Тайсоном Фьюри, сохранив за собой титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO.