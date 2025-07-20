«Жил, пока билось сердце»: после 20 лет комы умер «спящий принц» Аль-Валид

В Эр-Рияде в возрасте 35 лет скончался принц Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц», информирует королевская канцелярия.
Аль-Валид получил серьёзную травму головы ещё в 2005 году и 20 лет провёл в коме. Его жизнь поддерживали с помощью аппарата ИВЛ. Решение сохранить жизнь сына принял его отец — принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.
16-летний принц попал в ДТП в Лондоне.
Принц Аль-Валид является правнуком основателя современной Саудовской Аравии короля Абдулазиза и внуком принца Талала бин Абдулазиза. Родители «спящего принца» — принц Халед ибн Таляль ибн Абдулази и принцесса Рима.
Аль-Валид мечтал о военной карьере и отправился учиться в военное училище в Лондоне. В 2005 году во время учёбы в Британии 16-летний принц попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму.
По данными СМИ, юноша находился в автомобиле вместе с друзьями. Подробности королевская семья не озвучивает, но известно, что машина двигалась с большой скоростью.
Отец «спящего принца» категорически отказался отключать сына от ИВЛ.
У принца произошло кровоизлияние в мозг, медики поставили диагноз «смерть мозга».
Однако отец заявил, что пока у его сына бьётся сердце, он не позволит отключить его от аппарата, поддерживающего жизнь.
«Если бы Бог хотел, чтобы он умер в той аварии, он был бы уже в могиле», — неоднократно говорил он.
Принцесса Рима признавалась, что ощущает «присутствие души» сына.
С 2005 года Аль-Валид находился в медицинском центре имени короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии. Его жизнь поддерживали специальные аппараты. Состояние принца оценивалось как вегетативное. Он дышал через аппарат ИВЛ, а питание осуществлялось через зонд.
По словам врачей, у принца Аль-Валида не фиксировалась нейропластичность. Они предупреждали, что даже если он очнётся, вероятны проблемы с памятью и узнаванием родственников.
Речь идёт о крайне редких случаях, когда мозг человека самовосстанавливается: создаёт новые нейронные связи, избавляясь от повреждённых участков.
Принц Халед ибн Таляль ибн Абдулази подтвердил информацию о смерти сына.
«С сердцами, верящими в Божью волю и судьбу, с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем кончину нашего любимого сына», — написал он, пост опубликован в соцсети X*.
Отец «спящего принца» постоянно выкладывал в соцсетях многочисленные снимки после посещения сына, в том числе по различным праздникам. На одной из фотографий можно заметить снимок на стене на больничной кроватью, где запечатлены отец с сыном в этой же палате.
«Спящий принц» пошевелил рукой при медсестре.
В 2019 появилась видеозапись, на которой видно, как «спящий принц» делает едва заметные движения пальцами.
На кадрах было запечатлено, как медсестра обратилась к принцу: «Привет, Диди. Привет-привет, дай мне посмотреть». Принц пошевелил рукой.
«Очень хорошо!», — воскликнула медсестра.
Врачи подчеркнули, что эти рефлекторные жесты. Они не означали, что к принцу возвращается сознание.
В течение 20 лет периодически распространялись слухи, что якобы Аль-Валиду становилось лучше. Они не подвергались.
Так, распространялось видео «пробуждения». На самом деле на нём был запечатлён гонщик из Саудовской Аравии, восстанавливающийся после аварии.
На поддержание жизни принца потратили 22 миллиона долларов.
Эксперты оценили расходы на поддержание жизни принца. По их подсчётам, за 20 лет было потрачено от 12 до 22 миллионов долларов. При этом государство предоставляло базовое лечение, а дополнительные процедуры и консультации зарубежных врачей оплачивали родители Аль-Валида.
Так, по данным журнала Critical Care Medicine, ежегодные расходы на длительный уход за пациентами в коме составляют от 70 до 150 тысяч долларов.
В Саудовской Аравии такие расходы достигают 21 тысячи долларов в день. Медицинский центр имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде считается одной из самых дорогих клиник региона.
О времени и дате похорон «спящего принца» ещё не сообщается. В королевской канцелярии заявили, что молитвенная служба по случаю похорон принца состоится в воскресенье в мечети имама Турки бен Абдаллы в столице Саудовской Аравии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.