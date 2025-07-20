Дания предложила Украине разместить предприятия ВПК в Оденсе

Дания готова предоставить три-пять площадок для украинских оборонных предприятий в городе Оденсе на острове Фюн, где в марте создан центр производства БПЛА. Об этом сообщает Ritzau со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.
В ходе визита в Киев политик заявил, что Дания ставит амбициозные цели по развитию ВПК, способного через несколько лет снабжать техникой как национальную армию, так и союзников. Приглашение украинских предприятий реализует соглашение, подписанное главами Минобороны в конце июня. Глава ведомства отметил, что присутствие украинских производств выгодно самой Дании, поскольку выпускаемые БПЛА будут поступать и в её вооружённые силы. Для реализации проекта требуются изменения в украинском законодательстве, разрешающие военное производство за рубежом; аналогичные меры предпримет датская сторона.
Отвечая на вопрос газеты Berlingske о предотвращении коррупционных рисков, Лунд Поульсен признал исторические проблемы Украины в этой сфере: «Я открыто сказал: мы осознанно идём на риск. Делаем всё возможное, чтобы контролировать всю закупаемую у Украины продукцию и гарантировать её доставку на фронт». Правительство потребует «110% гарантий» в отношении украинского производства на датской территории.