В России могут запретить пропаганду расчеловечивания детей

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, который запрещает пропаганду расчеловечивания среди детей. Об этом сообщает РИА Новости.
«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что эти процессы преподносятся под видом обычной игры. Однако впоследствии это заставляет детей отказывается от своей естественной человеческой природы. А это, по словам источника, приведет в конечном итоге к тому, что они начнут отказывать от соблюдения установленных для людей законов и правил.
Например, если внушить ребенку, что он животное, способное прыгать по крышам, то это и вовсе может привести к трагедии. Однако инициаторы законопроекта отмечают, что перевоплощение в животных не будет запрещено в случаях, если это необходимо для спектакля в детском саду, съемок кино или иных творческих мероприятий. Под запрет попадет именно пропаганда расчеловечивания. Поэтому такое явление как квадроберы должно исчезнуть в России.