В России могут запретить пропаганду расчеловечивания детей

Например, если внушить ребенку, что он животное, способное прыгать по крышам, то это и вовсе может привести к трагедии. Однако инициаторы законопроекта отмечают, что перевоплощение в животных не будет запрещено в случаях, если это необходимо для спектакля в детском саду, съемок кино или иных творческих мероприятий. Под запрет попадет именно пропаганда расчеловечивания. Поэтому такое явление как квадроберы должно исчезнуть в России.