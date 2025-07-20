Госдума разрабатывает закон против расчеловечивания детей

«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания», — заявила Татьяна Буцкая в беседе с РИА Новости. По ее словам, в последние годы через различные группы в соцсетях распространяется идеология отказа от человеческой идентичности, которая подается детям как безобидная игра, но впоследствии формирует у них ощущение, что общепринятые законы — как юридические, так и естественные — на них не распространяются. Буцкая также отметила, что такие идеи могут приводить к игнорированию элементарных правил поведения, включая запреты на противоправные действия и даже нормы дорожного движения.