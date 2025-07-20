В России предложили поддержать молодые семьи жилищными кооперативами

В России предложили создать систему государственно-субсидируемых жилищных кооперативов для молодых семей. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС.
«Такая практика существовала в советское время, в 1980-е годы, и позволила решить жилищные проблемы очень многим молодым семьям. Кооператив получал субсидию до 70% от стоимости строительства жилья, а молодые семьи имели возможность решить таким образом свои проблемы», — пояснил Рыбальченко.
Кроме этого, Рыбальченко отметил, что в текущих условиях, при относительно небольшом количестве молодых семей и существующей системе материнского капитала. Реализация программы молодежных строительных кооперативов могла бы стать эффективным инструментом дополнительной поддержки.
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