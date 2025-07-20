В России предложили поддержать молодые семьи жилищными кооперативами

«Такая практика существовала в советское время, в 1980-е годы, и позволила решить жилищные проблемы очень многим молодым семьям. Кооператив получал субсидию до 70% от стоимости строительства жилья, а молодые семьи имели возможность решить таким образом свои проблемы», — пояснил Рыбальченко.