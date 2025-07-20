До +33 градусов ожидается в Иркутске 20 июля

— По области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. В западных, северо-западных, центральных районах кратковременные, местами сильные дожди, в горах Восточного Саяна сильные, местами очень сильные дожди, сильные ливни. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. В Тулунском, северо-западных, центральных и южных районах 10−15 м/с, местами порывы 20−25 м/с. Температура воздуха прогреется до +32,+37 градусов, при облачной погоде до +22,+27 градусов, — говорится в сообщении.