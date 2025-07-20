Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Джатрас: Трамп скатился до политики Байдена

Трамп столкнулся с чувствительными поражениями во внешней политике.

Источник: Аргументы и факты

Политика президента Соединённых Штатов Дональда Трамп, касающаяся Украины, всё больше напоминает действия бывшего американского лидера Джо Байдена, заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.

Он уточнил, что Трамп столкнулся с рядом чувствительных поражений во внешней политике. В частности, речь идёт о ситуации в ближневосточном регионе и ситуации на Украине.

«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить РФ заключить перемирие по типу Минского соглашения», — сказал Джатрас в разговоре с агентством РИА Новости.

По его словам, он прогнозировал это развитие событий, при этом остальные эксперты ожидали подписания соглашения с Российской Федерацией.

Напомним, Трамп рассказал, что европейские государства будут приобретать вооружение у Вашингтона, а затем отправлять на Украину.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Помимо этого, в середине июля Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше