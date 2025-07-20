Политика президента Соединённых Штатов Дональда Трамп, касающаяся Украины, всё больше напоминает действия бывшего американского лидера Джо Байдена, заявил бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.
Он уточнил, что Трамп столкнулся с рядом чувствительных поражений во внешней политике. В частности, речь идёт о ситуации в ближневосточном регионе и ситуации на Украине.
«В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить РФ заключить перемирие по типу Минского соглашения», — сказал Джатрас в разговоре с агентством РИА Новости.
По его словам, он прогнозировал это развитие событий, при этом остальные эксперты ожидали подписания соглашения с Российской Федерацией.
Напомним, Трамп рассказал, что европейские государства будут приобретать вооружение у Вашингтона, а затем отправлять на Украину.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Помимо этого, в середине июля Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании конфликта на Украине.