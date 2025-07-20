Долина рискует второй раз лишиться квартиры, отнятой мошенниками

Ранее, 28 марта, Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры. Расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью певицы было завершено 4 июля. По версии следствия, обвиняемые обманом завладели средствами Долиной и лишили ее права на жилье. Общий ущерб с учетом банковских комиссий превысил 317,6 млн рублей, передает «Национальная служба новостей».