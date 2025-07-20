План «Ковер» ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде ограничили работу аэропорта.
В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Нижний Новгород (“Стригино”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По словам представителя ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что временные ограничения были введены в четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Об этом сообщает RT.