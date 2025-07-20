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План «Ковер» ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Нижнем Новгороде ограничили работу аэропорта.

В аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Нижний Новгород (“Стригино”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. По словам представителя ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что временные ограничения были введены в четырех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Об этом сообщает RT.