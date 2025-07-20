Депутат Говырин сообщил, кому проиндексируют пенсии в октябре

Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6 процента с 1 октября. Об этом сообщил депутат Государственной думы России Алексей Говырин.
— Денежное довольствие действующих военнослужащих, которое лежит в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6 процента, — цитирует его РИА Новости.
Помимо военных пенсионеров, выплаты также проиндексируют для сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН и таможни, добавил он.
По словам депутата, изначально пенсии планировали проиндексировать на 4,5 процента, но учитывая показатели инфляции было принято решение увеличить процентный показатель.
С 1 августа работающих российских пенсионеров ждет повышение выплат — индексация затронет восемь миллионов россиян. Размер прибавки к пенсии будет определяться уровнем официального дохода. Чтобы получить максимальную надбавку в размере 437 рублей, нужно зарабатывать не менее 55 тысяч рублей в месяц.
По словам сенатора и эксперта Агентства стратегических инициатив Ольги Епифановой, в августе пенсии также повысят россиянам, которые отметили 80-летний юбилей в июле. Они будут получать удвоенную фиксированную часть пенсии по старости — 17 815,40 рубля каждый месяц.