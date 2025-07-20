Депутат Говырин сообщил, кому проиндексируют пенсии в октябре

С 1 августа работающих российских пенсионеров ждет повышение выплат — индексация затронет восемь миллионов россиян. Размер прибавки к пенсии будет определяться уровнем официального дохода. Чтобы получить максимальную надбавку в размере 437 рублей, нужно зарабатывать не менее 55 тысяч рублей в месяц.